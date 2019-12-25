https://static.news.ru/photo/2fd712d4-27ae-11ea-88e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

Служащие аэропорта Йоханнесбурга запретили 10-летнему Стиви Лукасу пройти на борт самолёта в футболке со змеёй. Они заявили, что изображение пресмыкающегося может навредить другим пассажирам или членам экипажа, вызвав страх.

Мальчику из Новой Зеландии, который вместе с родителям гостил у бабушки с дедушкой, пришлось вывернуть футболку наизнанку, чтобы огромной зелёной змеи не было видно, пишет Daily Mail Australia.

Boy, 10, is forced to take his shirt off before boarding a flight because it had a picture of a snake on it https://t.co/4kBNWhTYqd — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 26, 2019

Сотрудники службы безопасности имеют право определять, может ли какой-либо предмет или изображение причинить вред другим пассажирам и членам экипажа, вызвав беспокойство, — заявили представители воздушной гавани.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кургане подростка-инвалида с загипсованными ногами не пустили на борт авиакомпании Utair. Сотрудники авиаперевозчика заявили, что он будет занимать слишком много места. Юноша и его отец смогли улететь лишь спустя три дня.