В Судане объявили ЧП и распустили правительство

Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в стране. Он распустил совет и суданское правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Аль-Бурхан отметил, что вооружённые силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству. Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации.

Объявляю чрезвычайное положение по всей стране, а также роспуск Суверенного совета и кабинета министров, — сказал аль-Бурхан в телевизионном обращении.

Ранее в Судане группа неизвестных лиц в военной форме задержала премьер-министра Абдаллу Хамдока и посадила его под домашний арест. Также были схвачены четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета.

Массовые аресты начались в ночь на 25 октября после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдока. Это вызвало негативную реакцию жителей Хартума, которые вышли на улицы и перекрыли ряд городских улиц.