В Нигерии при взрыве машины с газом погибли 30 человек

https://static.news.ru/photo/00816a0e-5da2-11eb-b030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Focus Nigeria/twitter.com

Жертвами взрыва машины для перевозки газа на юге Нигерии стали по меньшей мере 30 местных жителей. Об этом рассказал очевидец Энтони Уокер.

Газ взорвался вечером 22 января на газозаправочной станции в городе Агбор из-за утечки раздаточного шланга, — рассказал Уокер газете Nation.

По его словам, взрыв был такой силы, что волна от него повредила более 30 домов, стоящих близко к станции. За взрывом последовал пожар — большинство людей погибли в своих домах.

17 пострадавших госпитализированы с сильными ожогами. Сейчас власти расследуют происшествие и проводят допрос персонала газозаправочной станции.

Ранее по меньшей мере 20 человек погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в нигерийском штате Баучи на северо-востоке страны. В автобусе, направлявшемся в город Майдугури, находились 18 человек, в легковом автомобиле — четыре, сообщал NEWS.ru.