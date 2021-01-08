ДТП в Нигерии унесло жизни 20 человек

https://static.news.ru/photo/034d8600-5384-11eb-8182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Baoping/Global Look Press

По меньшей мере 20 человек погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в нигерийском штате Баучи на северо-востоке страны.

Из 22 пассажиров 20 сгорели до неузнаваемости, две женщины выжили в аварии. Все тела доставлены в морг, а двое раненых направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, — сообщает местная газета Punch со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Столкновение произошло около 15:00 (17:00 мск) в районе населённого пункта Тирвун. В автобусе, направлявшемся в город Майдугури, находились 18 человек, в легковом автомобиле — четыре.

Ранее восемь человек погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Республике Тыва. За день до этого в Ярославской области четыре человека погибли в результате столкновения трёх легковых автомобилей.

Как писал NEWS.ru, на территории Архангельской области несовершеннолетний, находясь за рулём автомобиля, выехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в поезд и скрылся с места происшествия. В салоне он оставил пассажира 2003 года, который скончался от полученных травм.