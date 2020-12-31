Четыре человека погибли в ДТП под Ярославлем

https://static.news.ru/photo/5642c0dc-4cf9-11eb-8817-fa163e074e61_660.jpg Фото: UsedCars.ru | автоновости/vk.com

Четыре человека погибли в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Ярославской области. Ещё один человек пострадал.

ДТП произошло на 152-м километре трассы М8 «Холмогоры». Автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes и LADA Vesta. Жертвами аварии стали водители BMW и LADA, а также пассажиры отечественного автомобиля.

Травмы получила пассажирка BMW. Она госпитализирована. Ей оказывают необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Они работают на месте происшествия, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье в результате столкновения легкового и грузового автомобиля погибли двое взрослых и семилетняя девочка, а её младшая сестра попала в больницу в тяжёлом состоянии.

В Ростовской области жертвами ДТП с участие грузовика и минивэна стали четыре человека. Ещё трое — дети 2011 года рождения и две девочки 2012-го и 2009 года рождения — пострадали и были госпитализированы.