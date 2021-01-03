В Туве восемь человек погибли в ДТП

https://static.news.ru/photo/24c13b3e-4db6-11eb-bfb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 17.mchs.gov.ru

Восемь человек погибли и ещё трое пострадали в результате аварии в Туве.

В 12:50 в Улуг-Хемском районе на 953-м километре федеральной дороги Р-257 столкнулись две легковые машины. Погибли восемь человек, трое получили травмы, — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Накануне четыре человека погибли в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Ярославской области. Ещё один человек пострадал. ДТП произошло на 152-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes и LADA Vesta. Жертвами аварии стали водители BMW и LADA, а также пассажиры отечественного автомобиля. Травмы получила пассажирка BMW. Она госпитализирована. Ей оказывают необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Они работают на месте происшествия, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Подмосковье в результате столкновения легкового и грузового автомобиля погибли двое взрослых и семилетняя девочка, а её младшая сестра попала в больницу в тяжёлом состоянии. В Ростовской области жертвами ДТП с участием грузовика и минивэна стали четыре человека. Ещё трое — мальчик 2011 года рождения и две девочки 2012-го и 2009 годов рождения — пострадали и были госпитализированы, писал NEWS.ru.