Подросток под Архангельском устроил смертельную аварию с поездом

https://static.news.ru/photo/2637b416-4f55-11eb-ac50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Архангельской области несовершеннолетний, находясь за рулём автомобиля, выехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в поезд и скрылся с места происшествия. В салоне он оставил пассажира 2003 года, который скончался от полученных травм. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СКР.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подросток, бывший за рулём, подозревается в совершении преступления в соответствии п. «б» ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения). Как рассказали в пресс-службе управления, несовершеннолетний, выехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с поездом, следовавшим из Котласа в Архангельск. С места происшествия он скрылся.

Пассажир автомобиля 2003 года рождения был доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями, от которых, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, скончался, — цитирует сообщение РИА Новости.

Следователи уже осмотрели место, где произошла смертельная авария. В настоящее время правоохранители проводят комплекс необходимых следственных мероприятий по выяснению деталей случившегося.

Как ранее передавал NEWS.ru, столкновение скорой помощи и маршрутки произошло в Тюмени. При этом пострадали четыре человека.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, инцидент произошёл на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной. При этом в машине скорой, попавшей в ДТП, находилась беременная женщина, которая, к счастью, не пострадала. Она сразу же была направлена с другой бригадой скорой помощи, уточняет департамент.