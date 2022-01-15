В Мали скончался отстранённый от власти президент Ибрагим Бубакар Кейта

В Мали скончался отстранённый от власти в результате мятежа президент страны Ибрагим Бубакар Кейта, сообщает AFP со ссылкой на близких главы государства. Свергнутый президент умер в столице Бамако в возрасте 76 лет. Причины смерти пока не уточняются.

Президент Ибрагим Бубакар Кейта скончался сегодня утром в 09:00 в своём доме в Бамако, — сообщил агентству член семьи Кейты.

Лидер африканской республики не дожил до своего 77-летия две недели. Кейта находился на посту президента с сентября 2013 года до августа 2020-го.

Ибрагим Бубакар Кейта был смещён со своего поста военными во время переворота в августе 2020 года. Тогда его захватили полицейские. Некоторое время его держали на военной базе, после чего доставили в резиденцию в Бамако.

Ранее также стало известно о смерти бывшего премьер-министра Мали Модибо Кейты. Ему было 78 лет. Модибо Кейта был премьером Мали в течение короткого периода в 2002 году. После переворота 2012 года он являлся представителем экс-президента Кейты на переговорах с группировками мятежников. В 2015–2017 годах занимал должность премьер-министра страны.