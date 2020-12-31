Умер бывший премьер Мали Модибо Кейта

https://static.news.ru/photo/4acfaee0-4d1c-11eb-a713-fa163e074e61_660.jpg Модибо Кейта Фото: Diop/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Мали Модибо Кейта скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в правительстве страны.

С большой печалью узнали сегодня утром о смерти бывшего премьер-министра Модибо Кейты. Отдаём дань памяти этому великому государственному служащему и человеку с большими достоинствами, — приводит РИА Новости заявление офиса действующего премьер-министра Моктара Уана.

Также власти выразили соболезнования семье скончавшегося экс-премьера.

Модибо Кейта был премьером Мали в течение короткого периода в 2002 году. После переворота 2012 года он являлся представителем экс-президента Ибрагима Бубакара Кейты на переговорах с группировками мятежников. В 2015–2017 годах занимал должность премьер-министра страны.

Ранее ушёл из жизни бывший премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Пэн. Он умер в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая. Ли Пэн с 1988 по 1998 год занимал должность премьера Госсовета КНР, писал NEWS.ru.