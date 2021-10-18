В Кабо-Верде выбрали нового президента

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Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти страны вынуждены искать партнёров, чтобы «заполнить пустоту», которая возникнет после ухода французских войск. Необходимо обеспечить безопасность на севере Мали, поскольку Париж внезапно завершил антитеррористическую операцию «Бархан» и бросил африканскую страну, отметил политик на трибуне Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее пообещал завершить операцию «Бархан». Модель военного присутствия в регионе Сахеля в Париже решили изменить, заменив свою армию международным альянсом. Майга подчеркнул, что Франция сделала «одностороннее...