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Африка

В Кабо-Верде выбрали нового президента

11:27, 18 октября 2021
В Кабо-Верде выбрали нового президента Выборы в Кабо-Верде Фото: Joao Paulo/XinHua/Global Look Press
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Бывший премьер-министр Кабо-Верде Жозе Мария Невеш победил на выборах президента страны. Он набрал 51,5% голосов избирателей. Об этом сообщает газета Semana.

Основной соперник Невеша Карлуш Вейга признал поражение и поздравил его с победой. Выдвинувшая Вейгу партия «Движение за демократию» имеет большинство в парламенте страны.

Я буду президентом-другом, президентом-партнёром, президентом, который объединяет, заботится и защищает, — сказал Невеш на пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. На этом посту Поклонская сменила Владимира Соколенко.

В беседе с NEWS.ru Поклонская предложила россиянам посетить островное африканское государство Кабо-Верде и увидеть страну «своими глазами». Политик отметила, что в качестве посла РФ будет оказывать соотечественникам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно».

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