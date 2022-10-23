В ЦАР объяснили, когда военные из России покинут страну Глава парламента ЦАР Саранджи: инструкторы из РФ покинут страну после решения проблем с безопасностью

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Российские военные инструкторы покинут территорию Центральноафриканской республики (ЦАР) как только проблемы безопасности будут полностью решены, заявил в беседе с РИА Новости глава парламента страны Симплис Саранджи. Он подчеркнул, что инструкторы из России приезжают в Африку не чтобы остаться там, а с целью обучить местных военных.

Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центральноафриканскую Республику, — мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу. Это правда, что в ЦАР есть иностранные военные, но они не останутся здесь навечно. Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены, — рассказал Саранджи.

В начале августа директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил, что ЦАР направила ООН уведомление о заинтересованности в трех тысячах военных инструкторов из России. По его словам, таким образом число специалистов в стране увеличится почти в четыре раза. Он добавил, что расширение — непростая задача для СОМБ. По словам Иванова, инструкторы содружества проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку.

Глава СОМБ добавил, что в ближайшее время в ЦАР направят первую группу из 300 человек. После этого инструкторов будут направлять малыми отрядами, «согласно плану, предусмотренному контрактом», который в целях безопасности не опубликуют. Ранее Иванов сообщал, что разведка ЦАР получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране.