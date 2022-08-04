Число российских инструкторов в ЦАР увеличат по запросу руководства страны Глава СОМБ Иванов: в ЦАР отправятся три тысячи российских инструкторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральноафриканская Республика направила ООН уведомление о заинтересованности в трех тысячах военных инструкторов из России, рассказал РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. По его словам, таким образом, число специалистов в стране увеличится почти в четыре раза.

В соответствии с уведомлением, которое ЦАР отправила в ООН, республика заинтересована в том, чтобы в страну прибыло три тысячи инструкторов, таким образом их общее количество может составить 4135 человек, — сказал Иванов.

Он добавил, что расширение — непростая задача для СОМБ. По словам Иванова, инструкторы содружества проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку.

Глава СОМБ добавил, что в ближайшее время в ЦАР направят первую группу из 300 человек. После этого, по его словам, инструкторов будут направлять малыми группами, «согласно плану, предусмотренному контрактом», который в целях безопасности не будет опубликован.

Накануне сообщалось, что разведка ЦАР получила данные о подготовке Западом боевиков для провокаций. Тогда Иванов отмечал, что Париж продолжает оказывать поддержку и контролировать большое количество деструктивных элементов, «которые пытаются устроить хаос». Глава СОМБ в то время уточнял, что окончательное решение об увеличении чила российских инструкторов было принято руководством ЦАР, когда были задержаны три грузовика на границе с Камеруном, перевозившие контейнеры с боеприпасам и гранатами.

В конце декабря 2021 года власти Мали опровергли информацию о размещении российских сотрудников ЧВК Вагнера. Заявление последовало после того, как 15 западных стран выступили с формальным осуждением касаемо предполагаемого размещения наемников в Западной Африке.