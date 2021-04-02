Управление Суэцкого канала хочет расширить его русло

https://static.news.ru/photo/ed66c52c-93d4-11eb-ae83-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Управление Суэцкого канала планирует расширить русло во избежание повторения инцидента с блокировкой контейнеровозом Ever Given. Об этом журналистам заявил глава ведомства Усама Рабиа.

В настоящее время проводится исследование по расширению канала после произошедшей аварии. При этом необходимости в углублении канала нет, — цитирует Рабиа издание Al Shorouq.

Он добавил, что происшествие с контейнеровозом стало «практическим уроком», как нужно выходить из чрезвычайных обстоятельств. Рабиа уточнил, что глубина Суэцкого канала составляет 24 метра.

Как писал NEWS.ru, инцидент с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале принёс серьёзные убытки различным компаниям. Руководитель отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский заявил, что ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов.

24 марта контейнеровоз Ever Given, следующий из КНР в Нидерланды, полностью заблокировал Суэцкий канал. В пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация была возобновлена 29 марта, когда корабль удалось сдвинуть с места и отбуксировать.