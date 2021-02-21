Президент Алжира распустил нижнюю палату парламента

https://static.news.ru/photo/6e9f0478-746e-11eb-b6b5-96000091f725_660.jpg Фото: Fateh Guidoum/ТАСС

Алжирский лидер Абдельмаджид Теббун подписал указ о роспуске Национального народного собрания (ННС, нижняя палата парламента страны). Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Algeria Press Service.

Теббун пояснил, что решил распустить ННС, чтобы объявить выборы и «открыть двери для молодёжи».

Молодёжь должна интегрироваться в политические институты, и мы поможем ей, взяв на себя большую часть расходов избирательной кампании, — сказал президент.

Состояться выборы должны не позднее чем в течение трёх месяцев. При этом Теббун сообщил, что и кабинет министров ждёт перестановки, так как он «принял во внимание критику, должным образом высказанную гражданами в отношении деятельности определённых министерских секторов».

При этом президент Алжира заверил граждан страны, что изменения затронут секторы, которые, по мнению алжирцев, не эффективно ведут борьбу с недостатками по решению проблем.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что в 2020 году Россия заключила контракты на поставку вооружения в страны Африки на общую сумму $1,5 млрд, сообщал NEWS.ru.