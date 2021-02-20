Россия поставит в Африку вооружение на $1,5 млрд

https://static.news.ru/photo/3cd4d054-7440-11eb-9974-96000091f725_660.jpg Фото: rostec.ru

В 2020 году Россия заключила контракты на поставку вооружения в страны Африки на общую сумму $1,5 млрд. Об этом сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на международной выставке вооружений IDEX-2021, которая сейчас проходит в столице ОАЭ Абу-Даби.

Мы заключили в течение 2020 года контракты на сумму более 1,5 миллиарда долларов с более чем 10 африканскими странами, получили авансы и начали исполнять наши контракты, — цитирует РИА Новости Михеева.

Он отметил, что развитию сотрудничества с африканскими странами очень способствовал саммит Россия — Африка, который прошёл в Сочи в октябре 2019 года под председательством президента РФ Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Тогда там собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.

Как писал NEWS.ru, Москва и Исламабад подписали контракты на поставку системы противовоздушной обороны, противотанковых комплексов и стрелкового оружия. Об этом рассказал начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва. Он отметил, что Москва является «хорошим другом Пакистана» и Исламабад намерен развивать сотрудничество не только в военной, но и в других областях.

Ранее замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил, что Индия получит до конца текущего года первый полк российских систем ПВО С-400.