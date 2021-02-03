Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года

https://static.news.ru/photo/383c1d4c-65fc-11eb-b060-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия получит первый полк российских систем ПВО С-400 до конца текущего года, сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведётся по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года, — цитирует РИА Новости Дрожжова.

В ходе выставки Aero India-2021 он также отметил, что в январе в Россию прибыли индийские специалисты для прохождения обучения по работе на С-400.

Москва и Нью-Дели в 2018 году подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» стоимостью более $5 млрд. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Поставки должны завершиться к апрелю 2023 года.

Как писал NEWS.ru, представитель ВВС США Уилл Ропер раскрыл подробности создания стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider, называемого «убийцей» российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Он рассказал, что первый полёт бомбардировщика, вероятнее всего, состоится в декабре 2021 года, а не как планировалось ранее, летом 2022 года. Ропер отметил, что в первом лётном образце B-21 Raider не будет «ничего экспериментального», а представление о серийном самолёте можно будет получить уже к первому полёту бомбардировщика. По его словам, переход к полномасштабному производству не займёт много времени. Специалист утверждает, что по методам разработки B-21 Raider отличается от истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.