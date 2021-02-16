Россия и Пакистан заключили договоры на поставку вооружения и средств ПВО

https://static.news.ru/photo/1d1a6fa0-7092-11eb-8f64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Исламабад подписали контракты на поставку системы противовоздушной обороны, противотанковых комплексов и стрелкового оружия. Об этом журналистам рассказал начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.

У нас уже есть соглашение, мы ведём переговоры о приобретении определённых вооружений. Мы находимся в процессе закупки у России некоторых противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Контракт уже подписан, — цитирует РИА Новости пакистанского военного.

Он отметил, что Москва является «хорошим другом Пакистана» и Исламабад намерен развивать сотрудничество не только в военной, но и в других областях.

Как сообщал NEWS.ru, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил, что Индия получит до конца текущего года первый полк российских систем ПВО С-400. В ходе выставки Aero India 2021 он также отметил, что в январе в Россию прибыли индийские специалисты для прохождения обучения по работе на С-400.