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Африка

Премьер Судана согласился возглавить новое правительство

10:37, 03 ноября 2021
Премьер Судана согласился возглавить новое правительство Абдалла Хамдук Фото: Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press
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Отстранённый от власти премьер-министр Судана Абдалла Хамдок согласился возглавить новое правительство страны. Кабмин будет состоять из независимых технократов. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Отмечается, что Хамдок дал согласие вновь занять пост премьера при условии освобождения всех арестованных по политическим мотивам в ходе недавних протестных выступлений в стране.

25 октября военные Судана задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока, а также министров связи, информации, финансов и промышленности. Главнокомандующий Вооружёнными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, распустил совет и правительство. Он назвал причиной задержания ряда руководителей Судана то, что военные сочли их угрозой единству страны. Впоследствии Хамдок вернулся в столичную резиденцию.

Аль-Бурхан отметил, что задержанные политики обвиняются в совершении уголовных преступлений, они предстанут перед судом, остальных освободят. По словам главнокомандующего, военные продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству. Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов конституционной декларации, действующей с 2019 года.

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