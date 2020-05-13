Первый случай заражения COVID-19 выявили в Лесото

https://static.news.ru/photo/6c2e78be-9520-11ea-b3a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shiraaz/Xinhua/Global Look Press

На территории небольшого африканского королевства Лесото выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данная информация 13 мая была подтверждена представителями Минздрава страны.

Отмечается, что за последние пару дней сотрудники ведомства Лесото сделали 81 тест на наличие коронавируса. Анализы были взяты у людей, прибывших в королевство из Саудовской Аравии и ЮАР. Один из них оказался заражён.

Сведения о состоянии инфицированного на данное время отсутствуют, передаёт агентство Reuters.

По информации на сегодняшний день, в странах Африки 69 126 человек заразились коронавирусом, 2386 пациентов скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, некоторые страны Африки заинтересованы в приобретении растительного препарата, который, по заявлению правительства Мадагаскара, является лекарством от коронавирусной инфекции.

Препарат на основе растения, обладающего противомалярийными свойствами, разработан Малагасийским институтом прикладных исследований, представил это средство общественности сам президент Мадагаскара Андри Радзуэлина.