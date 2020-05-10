Африканские страны заинтересовались сомнительным лекарством от коронавируса

https://static.news.ru/photo/48177270-92ee-11ea-a5ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cyril Ndegeya/Xinhua/Global Look Press

Некоторые страны Африки заинтересованы в приобретении растительного препарата, который, по заявлению правительства Мадагаскара, является лекарством от коронавирусной инфекции.

Препарат на основе растения, обладающего противомалярийными свойствами, разработан Малагасийским институтом прикладных исследований, представил это средство общественности сам президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, передаёт Reuters.

По словам главы государства, лекарство способствовало выздоровлению двух пациентов с коронавирусом. Между тем ВОЗ предупредила, что мадагаскарский препарат не прошёл ни одного исследования на эффективность и безопасность, но некоторые страны Африки выразили желание приобрести его.

Ранее NEWS.ru писал, что японские власти намерены через неделю разрешить использование препарата «Ремдесивир» для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство было разработано против лихорадки Эбола. Препарат был разработан в США. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском Министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило его для лечения COVID-19.