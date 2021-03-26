Обещал воскреснуть и не воскрес: знахаря похоронили заживо по его просьбе

Трагический курьёз произошёл в Замбии: местный знахарь, 22-летний Джеймс Сакала, скончался после того, как был похоронен заживо. Ирония ситуации заключается в том, что он сам просил собратьев закопать его и обещал воскреснуть.
Как
По данным источника, он обратился к сподвижникам с просьбой похоронить его заживо. Большинство отказывалось, но он настаивал и в итоге сам вырыл себе могилу возле одного из домов.
В итоге его действительно закопали и стали ждать чуда, которого не произошло. Тело целителя извлекли из-под земли, но к тому моменту он уже задохнулся.
Ранее NEWS.ru писал, что умер президент Танзании Джон Магуфули. Он прослыл одним из главных ковид-диссидентов на Африканском континенте. Так, летом 2020 года он утверждал, что «Бог победил коронавирус» в его стране.