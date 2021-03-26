Обещал воскреснуть и не воскрес: знахаря похоронили заживо по его просьбе

https://static.news.ru/photo/59c88c30-8e23-11eb-b0a8-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Трагический курьёз произошёл в Замбии: местный знахарь, 22-летний Джеймс Сакала, скончался после того, как был похоронен заживо. Ирония ситуации заключается в том, что он сам просил собратьев закопать его и обещал воскреснуть.

Как передаёт Zambian Watchdog, молодой народный целитель был последователем Сионской церкви. Множество подобных организаций распространено в центральных и южных регионах Африки. Руководителями таких церквей являются люди, называющие себя пророками-целителями — недуги верующих они исцеляют благодаря помощи «святого духа». Погибший Сакала был уверен, что «святой дух» поможет ему живым восстать из могилы.

По данным источника, он обратился к сподвижникам с просьбой похоронить его заживо. Большинство отказывалось, но он настаивал и в итоге сам вырыл себе могилу возле одного из домов.

В итоге его действительно закопали и стали ждать чуда, которого не произошло. Тело целителя извлекли из-под земли, но к тому моменту он уже задохнулся.

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