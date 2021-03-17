Bloomberg: умер президент Танзании

Умер президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана.
Ранее СМИ сообщали, что Магуфли на протяжении нескольких недель не появлялся на публике. По данным представителей оппозиции, глава государства был
Отмечается, что 61-летний президент Танзании прослыл одним из главных ковид-диссидентов на Африканском континенте. Так, летом 2020 года он утверждал, что «Бог победил коронавирус» в его стране.
Ранее сообщалось о том, что минимум 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией в Танзании. По словам главного врача округа Чунья области Мбея Фелисты Кисанду, заразившиеся страдают от тошноты и рвоты кровью. Об этом писал NEWS.ru.