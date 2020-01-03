Продолжающаяся в Зимбабве засуха привела к серьёзным потерям урожая. Посаженная весной кукуруза, которая является главным продуктом местных жителей, не дала всходов. Уже в феврале и марте в стране может наступить беспрецедентный за все последние годы голод.

Ежегодные потребности Зимбабве в кукурузе составляют 2,2 млн тонн. Сейчас стране в экстренном порядке требуется около 200 тыс. тонн продовольствия, чтобы накормить в ближайшие три месяца людей. Об этом сообщила...