Руководитель налоговой службы Египта Абель Азым Хуссейн Абдель Азым арестован местными властями. Его подозревают в получении взяток, сообщили в генпрокуратуре страны.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят с ним следственные мероприятия,
У ведомства есть записи телефонных разговоров с обсуждением коррупционных сделок.
Ранее NEWS.ru писал, что главврача крымской больницы заподозрили в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, он требовал 755 тысяч рублей за покровительство фирме при реализации госконтракта. Его задержали при получении части этой суммы.
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