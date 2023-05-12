Экс-министр экономики РФ оценил вероятность отказа от доллара стран БРИКС Экс-министр экономики РФ Нечаев заявил, что не верит в единую валюту стран БРИКС

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев считает маловероятным введение единой валюты стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). О том, что на саммите БРИКС в ЮАР будет осуждаться возможность введения единой валюты, сообщила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в интервью Bloomberg. По ее словам, между странами БРИКС сейчас идут дискуссии о том, почему они при взаиморасчетах не могут использовать собственные валюты вместо доллара США.

Думаю, это крайне маловероятно. За исключением варианта, что Китай предложит использовать в качестве такой валюты юань. Ни на какой другой вариант он точно не согласится. Но я сомневаюсь, что на юань согласится, например, Бразилия. Страны БРИКС прекрасно торгуют в долларах, — отметил Нечаев в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что страны БРИКС не являются друг для друга крупнейшими внешнеторговыми партнерами.

Для того же Китая, это прежде всего США, потом Европа и уже только потом страны БРИКС. То же самое для Бразилии, то же самое для ЮАР и Индии. Это для России Китай и Индия стали сейчас главными торговыми партнерами с точки зрения нефти, — добавил экономист.

По его мнению, будет расширяться торговля в национальных валютах.

Хотя здесь у России есть проблема: у нее скопилось значительное количество индийских рупий, с которыми непонятно, что делать, — заключил Нечаев.

Ранее о планах обсудить введение единой валюты стран — участниц БРИКС объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также министр отметил, что Россия укрепляет «многополярные, правовые и демократические начала межгосударственного общения», и намерена продолжать подобную деятельность на площадках ООН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и других региональных объединений развивающегося мира.