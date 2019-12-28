https://static.news.ru/photo/704a87f6-2a10-11ea-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Перед строящимся комплексом Большого египетского музея у пирамид Гизы в Каире появился самый большой портрет фараона Тутанхамона. Его сложили из 7 тыс. 260 бумажных стаканчиков для кофе. Представители Книги Гиннесса сразу же зафиксировали рекорд.

Организатором акции стало Министерство туризма и древностей Египта.

At the yard of the Grand Egyptian Museum (GEM) near the Great Pyramids of Giza, Egypt celebrated on Saturday in an open-air ceremony setting a new Guinness World Record for the largest mosaic of ancient Egyptian King Tutankhamun's mask made of coffee cups. pic.twitter.com/nuJUIfpYcX — CCTV (@CCTV) 29 декабря 2019 г.

Чтобы лицо фараона было объёмным и рельефным, стаканчики заполняли кофе на разном уровне. Кроме того, использовались ёмкости разных цветов. Благодаря этому изображение вышло очень точным, передаёт ТАСС, ссылаясь на китайский телеканал CCTV.

В создании мозаики приняли участие представители египетской молодёжи. Площадь портрета, который выглядит как золотая маска Тутанхамона, составляет 60 кв. м. До этого рекорд принадлежал американцам. В 2012 году они собрали из 5 тыс. 642 кофейных стаканчиков портрет Элвиса Пресли.

Большой египетский музей, открытие которого должно состояться в конце 2020 года, станет крупнейшим хранилищем артефактов в стране. В нём будут представлены более 100 тыс. экспонатов, в том числе 3,5 тысячи из них входят в коллекцию фараона Тутанхамона.

Как писал NEWS.ru, рекорды бьют не только люди, но и природа. Так, на смену морозам в Алтайском крае приходит резкое потепление. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра поднимется на 30 градусов.