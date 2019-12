Организатором акции стало Министерство туризма и древностей Египта.

At the yard of the Grand Egyptian Museum (GEM) near the Great Pyramids of Giza, Egypt celebrated on Saturday in an open-air ceremony setting a new Guinness World Record for the largest mosaic of ancient Egyptian King Tutankhamun's mask made of coffee cups. pic.twitter.com/nuJUIfpYcX