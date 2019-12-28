https://static.news.ru/photo/7b363300-2a05-11ea-911a-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Zakharchuk/Global Look Press

На смену морозам в Алтайском крае приходит резкое потепление. Столбик термометра поднимется на 30 градусов.

Так, в ночь на 29 декабря синоптики обещали до −34 °C, а уже днём прогнозируют до −4 °C. Днём 30 декабря потеплеет ещё сильнее: до нуля градусов.

Декабрь 2019 года в Москве побил рекорд 2006 года и стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. За последние 30 лет зимы в российской столице стали теплее на 2–2,5 градуса. Похожая тенденция отмечается во многих регионах Северного полушария. Такую скорость потепления Роман Вильфанд называет «невероятной». По его словам, ни разу за миллионы лет существования планеты она не была «столь высокой», писа л NEWS.ru.

Основной причиной немыслимых температурных рекордов и.о. главы Гидрометцентра назвал глобальное потепление климата, которое возникло в результате так называемого парникового эффекта.