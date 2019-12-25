Наступившая зима бьёт рекорды. В декабре 2019 года метеорологами отмечается температура на 10--12 градусов выше климатической нормы, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это какая-то фантастика. Сейчас погода соответствует весенней — температурным значениям октября или апреля. Очень тёплые воздушные массы поступают с юга Атлантики, Средиземного моря и Ближнего Востока в европейскую часть России. Роман Вильфанд и.о. директора Гидрометцентра России и.о. директора Гидрометцентра России

За последние 30 лет зимы в российской столице стали теплее на 2--2,5 градуса. Похожая тенденция отмечается во многих регионах Северного полушария. Такую скорость потепления Роман Вильфанд называет «невероятной». По его словам, ни разу за миллионы лет существования планеты она не была «столь высокой».

Основной причиной немыслимых температурных рекордов и.о. главы Гидрометцентра назвал глобальное потепление климата, которое возникло в результате так называемого парникового эффекта (подъём температуры на поверхности планеты в результате тепловой энергии, которая появляется в атмосфере из-за нагревания газов). Главная причина этого явления — усиленная хозяйственная деятельность человека.

С главным метеорологом страны согласен руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Именно антропогенный фактор является главной причиной потепления климата и «сдвигания» сезонов. Летом или зимой всё чаще возникает осенняя погода, а в межсезонье — небывалая жара или мороз. Ярким тому примером может стать не только тёплый декабрь этого года, но и холодный июль.

Можно говорить о том, что в следующие 20 лет у нас таких декабрей тёплых, как сейчас, будет больше, чем в предыдущие 20 лет. Но это не значит, что такая погода станет закономерностью. Холодных и снежных декабрей нас ожидает ещё много. Но экстремально низких температур в ближайшие годы не будет. Алексей Кокорин руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF)

В социальных сетях можно увидеть шутки про то, что в Москве скоро вырастут пальмы, а в декабре на термометре будет 25 градусов тепла. Представитель Всемирного фонда дикой природы опроверг эту возможность. Выше, чем на 5-10 градусов среднемесячная температура в умеренных широтах северного полушария не возрастёт. Поэтому жители центральной полосы России вряд ли сменят зимой пуховики на шорты.

Серость, сырость, непривычное тепло и отсутствие снега провоцируют у людей обострение хронических заболеваний, об этом рассказала NEWS.ru участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. Их триггером выступает угнетённое эмоциональное состояние.

Прежде всего это гипертония, сердечно-сосудистые патологии, нарушения работы дыхательной системы. Тёплой зимой нужно быть максимально осторожным с собственным здоровьем. Альбина Стрельченко член Профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт член Профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт

Отсутствие снега и мороза также провоцирует всплеск респираторных заболеваний. Вирусы и бактерии в тепле активнее размножаются. Именно поэтому врач советует тёплой зимой обязательно делать прививку от гриппа.