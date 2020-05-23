Египетские силовики предотвратили серию терактов в праздник Ураза-байрам

https://static.news.ru/photo/3620ab70-9cdc-11ea-83f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ibrahim Ezzat/Global Look Press

Египетские силовики ликвидировали 21 боевика из действующего на Синайском полуострове бандподполья.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Египта. Ранее ведомство получило информацию о том, что окопавшиеся на одной из ферм в районе населённого пункта Бир-эль-Абд боевики готовят серию террористических атак на верующих во время праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

В результате спецоперации силовых ведомств 14 радикалов были ликвидированы в перестрелке на подступах к ферме, ещё семеро — в расположенном на её территории частном доме. В ходе осмотра места столкновения силовики нашли пять самодельных бомб и 17 штурмовых винтовок.

Армия и полиция Египта начали масштабную операцию по искоренению бандподполья на Синайском полуострове, в дельте Нила и в пустыне на западе страны в 2018 году. За это время в боях погибли десятки силовиков, ликвидированы сотни экстремистов, однако операция всё ещё далека от завершения.

Накануне религиозного праздника также активизировались экстремисты в Дагестане. Как писал NEWS.ru, российские силовики ликвидировали в Хасавюртовском районе республики шесть боевиков, готовивших теракты.