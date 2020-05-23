Египетские силовики предотвратили серию терактов в праздник Ураза-байрам

Египетские силовики ликвидировали 21 боевика из действующего на Синайском полуострове бандподполья.
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В результате спецоперации силовых ведомств 14 радикалов были ликвидированы в перестрелке на подступах к ферме, ещё семеро — в расположенном на её территории частном доме. В ходе осмотра места столкновения силовики нашли пять самодельных бомб и 17 штурмовых винтовок.
Армия и полиция Египта начали масштабную операцию по искоренению бандподполья на Синайском полуострове, в дельте Нила и в пустыне на западе страны в 2018 году. За это время в боях погибли десятки силовиков, ликвидированы сотни экстремистов, однако операция всё ещё далека от завершения.
Накануне религиозного праздника также активизировались экстремисты в Дагестане. Как писал NEWS.ru, российские силовики ликвидировали в Хасавюртовском районе республики шесть боевиков, готовивших теракты.
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