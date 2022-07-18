Два туриста пострадали при падении воздушного шара в Египте

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Два туриста пострадали в результате жесткой посадки воздушного шара в египетском городе Луксор, сообщает Telegram-канал Readovka. Летательный аппарат с 28 туристами столкнулся с другим аэростатом на высоте 60 метров, после чего начал стремительно снижаться и упал на землю. Среди пассажиров воздушного шара туристов из России не было.

В результате жесткой посадки два человека получили легкие травмы — граждан РФ среди пассажиров не было. Полеты на воздушных шарах временно приостановлены властями Египта, — говорится в сообщении.

В начале июля на египетском курорте Хургада погибли два человека в результате нападения акул. О первой жертве нападения в водах Красного моря стало известно 1 июля. Тогда хищница откусила ногу и руку женщины, после чего та умерла от кровопотери. Спустя несколько дней на пляже Хургады жертвой акулы стала девушка.