Дипломат рассказал, в каких странах Африки могут произойти перевороты Дипломат Корендясов предрек перевороты в западной, центральной и южной Африке

Фото: Alain Uaykani/XinHua/Global Look Press

В странах Африки происходит разрушение процессов, основанных на неоколониальных принципах, что приводит к внутриполитическим проблемам, рассказал в беседе с LIFE.ru советский и российский дипломат, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов. По его словам, в связи с этим можно ожидать цепной реакции государственных переворотов не только на западе континента, где уже произошла смена власти в Нигере и Габоне, но и в Центральной и Южной Африке.

Можно ожидать дальнейших потрясений не только в западной части континента, но и в Центральной и Южной Африке, так как страны научились отстаивать свой суверенитет. <...> Этот период характеризуется ломкой политики старых и односторонних, выгодных для Европы и США структур и отношений, которая проводилась последние 40 лет, — высказал мнение дипломат.

Как пишет издание, сейчас появляется противоречивая информация о государственном перевороте в республике Конго. При этом ряд западных экспертов называют претендентами на смену власти Чад и Камерун.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с изданием добавил, что угроза государственных переворотов, особенно в странах Западной Африки, существует постоянно. Виной тому, по мнению эксперта, несправедливое распределение ресурсов и негативное влияние отсутствия ротации власти на устойчивость политической системы.

Угроза какого-либо переворота существует там всегда. Особенно если находятся силы, готовые его оплатить. Раньше подобными делами занимались Франция и США, теперь эту технологию используют даже местные кланы, которые за последние десятилетия резко капитализировались и могут распоряжаться серьезными средствами, — пояснил политолог.

Он рассказал, что президенты многих африканских стран продолжают проводить декоративные выборы, находясь на своих постах чуть ли не по 50 лет. В этих условиях, по мнению эксперта, цепная реакция госпереворотов становится единственным вариантом развития государств.

Ряд СМИ 17 сентября сообщил, что в Республике Конго произошел государственный переворот, когда президент страны Сассу-Нгессо улетел в США для участия в Генассамблее ООН. При этом пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала заявил, что информация о смене власти в стране не соответствует действительности.