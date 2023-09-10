«Чуть не заплакал»: глава Афросоюза о принятии в «Большую двадцатку» Глава Афросоюза Ассумани признался, что почти заплакал из-за вступления в G20

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Нарендра Моди (справа), премьер-министр Индии, приветствует Азали Ассумани из Африканского союза (АС) на саммите G20

Председатель Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани признался, что объявление о принятии объединения в G20 вызвало у него очень сильные эмоции. По словам политика, которые публикует агентство ANI, он почти расплакался.

Я чуть не заплакал. Для меня это было очень эмоционально. Потому что, вообще-то, мы думали, что будут обсуждения, а затем будет принято решение [о постоянном членстве Афросоюза в G20], но в самом начале саммита было объявлено, что мы становимся постоянным членом, — заявил Ассумани.

Африканский союз назвали постоянным членом «Большой двадцатки» на саммите в Нью-Дели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Ассумани принять участие в открытии мероприятии. Произнеся вступительную речь, он проводил главу Афросоюза за круглый стол. Напротив места Ассумани уже стояла табличка с надписью «Африканский союз».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на саммите «Большой двадцатки» прозвучало согласие всех членов организации в необходимости долгосрочного мира для Украины. По его словам, все участники сошлись на том, что конфликт должен быть урегулирован с учетом принципов, изложенных в Уставе ООН. В том числе, территориальной целостности и суверенитета страны.