Председатель Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани признался, что объявление о принятии объединения в G20 вызвало у него очень сильные эмоции. По словам политика, которые публикует агентство ANI, он почти расплакался.
Я чуть не заплакал. Для меня это было очень эмоционально. Потому что, вообще-то, мы думали, что будут обсуждения, а затем будет принято решение [о постоянном членстве Афросоюза в G20], но в самом начале саммита было объявлено, что мы становимся постоянным членом, — заявил Ассумани.
Африканский союз назвали постоянным членом «Большой двадцатки» на саммите в Нью-Дели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Ассумани принять участие в открытии мероприятии. Произнеся вступительную речь, он проводил главу Афросоюза за круглый стол. Напротив места Ассумани уже стояла табличка с надписью «Африканский союз».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что на саммите «Большой двадцатки» прозвучало согласие всех членов организации в необходимости долгосрочного мира для Украины. По его словам, все участники сошлись на том, что конфликт должен быть урегулирован с учетом принципов, изложенных в Уставе ООН. В том числе, территориальной целостности и суверенитета страны.