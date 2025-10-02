Зима без шелушения: действенный способ защитить кожу от пересушивания в мороз

Проблема сухости кожи зимой возникает из-за сочетания низких температур на улице и сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Эти факторы нарушают естественный гидролипидный барьер, приводя к ощущению стянутости и шелушению. Соблюдение простых правил ухода позволяет сохранить кожу увлажненной и здоровой в холодный период.

Короткий теплый душ вместо горячей ванны помогает сохранить природные масла кожи. Нанесение крема на влажную кожу после водных процедур усиливает эффект увлажнения. Использование увлажнителя воздуха в спальне компенсирует сухость от отопления. Защита открытых участков специальным кремом перед выходом на мороз. Внутреннее увлажнение за счет употребления достаточного количества воды. Секрет эффективности заключается в комплексном подходе — сочетание внешнего ухода и поддержания водного баланса изнутри дает максимальный результат. Регулярное использование питательных кремов с содержанием гиалуроновой кислоты и керамидов восстанавливает защитный барьер кожи.

