Врач развеяла опасный миф о вероятности заражения венерической инфекцией

Врач Давыдова: вероятность заражения венерической инфекцией всегда 50%

Вероятность заражения венерической инфекцией при половом контакте без защиты всегда составляет 50%, заявила NEWS.ru врач — акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Мария Давыдова. По ее словам, невозможно заранее предугадать, удастся ли избежать инфицирования или нет.

Часто можно услышать рассуждения в духе: «Риск заражения венерической инфекцией при половом контакте очень маленький». Однако с медицинской точки зрения такой подход некорректен. В реальной ситуации есть только два исхода: заражение произошло или нет. Невозможно заранее предсказать, какая именно ситуация окажется той самой. Поэтому отказ от защиты на основании низкой вероятности — это сознательное увеличение риска, — сказала Давыдова.

Ранее уролог Екатерина Макарова заявила, что пандемия COVID-19 способствовала росту венерических заболеваний из-за увеличения онлайн-знакомств и распространения препаратов доконтактной профилактики ВИЧ — PrEP. По ее словам, такой метод профилактики защищает только от вируса иммунодефицита человека.

