14 октября 2025 в 10:53

Врач предупредила о смертельной опасности газировки

Врач Сережина: злоупотребление газировкой повышает риск развития диабета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Злоупотребление газировкой повышает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа, заявила РИАМО врач Вера Сережина. По ее словам, такие напитки способствуют разрушению зубной эмали, а также серьезно вредят системе ЖКТ.

Серьезную опасность представляет ортофосфорная кислота — компонент, входящий в состав многих сладких газировок. Она активно связывает кальций и выводит его из организма, что приводит к вымыванию кальция из костной ткани. Негативно воздействует и на зубную эмаль, и на слизистую желудка, особенно при повышенной кислотности, — предупредила Сережина.

Помимо этого, в составе газировок часто присутствуют искусственные подсластители. Они могут привести к нарушениям нервной системы, депрессии и даже когнитивным расстройствам, предупредила врач. Углекислый газ, придающий газировке характерную пенистость, увеличивает риск воспалений, изжоги, а также нарушений работы желчного пузыря и печени.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что маркировка чипсов и газированных напитков как вредных продуктов предостережет осознанных людей от их покупки. По словам специалиста, подобное уже используется во многих странах.

