27 марта 2026 в 12:03

Врач предупредил, какие опасные состояния маскируются под панические атаки

Остеопат Симкин: сбои в работе сердца могут маскировать под панические атаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбои в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем могут маскироваться под панические атаки, предупредил остеопат Дмитрий Симкин. В беседе с aif.ru он отметил, что, в частности, эпизоды учащенного сердцебиения нередко путают с внезапным приступом тревоги.

Функциональные нарушения дыхания и выраженное мышечное напряжение в области шеи могут также напоминать панические атаки, уточнил Симкин. Он подчеркнул, что человек может ощущать сдавление в груди и ощущение комка в горле, при котором трудно сделать глубокий вдох.

Напряжение мышц грудной клетки, шеи и диафрагмы делает дыхание поверхностным и частым. Из-за этого возникает ощущение нехватки воздуха. Попытки дышать глубже могут привести к гипервентиляции — снижению углекислого газа в крови. В результате появляются головокружение, слабость, покалывание в конечностях, учащенный пульс — симптомы, напоминающие приступ тревоги, объяснил врач.

Ранее кардиолог Ирина Тарасова заявила, что паническая атака отличается от инфаркта миокарда характером боли. В первом случае она будет острой колющей, а во втором случае — давящей, жгучей или сжимающей. По словам врача, различается и продолжительность их симптомов.

