Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 07:15

Врач ответила, какие анализы нужно сдать при апатии и нарушениях сна весной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Весной важно пройти обследование щитовидной железы при возникновении чувства апатии, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий Ольга Малиновская. По ее словам, увеличение продолжительности светового дня может привести к упадку сил и нарушению сна.

Главный фактор весенних изменений — увеличение продолжительности светового дня, на фоне которого выработка мелатонина снижается, а дофамина и серотонина начинает синтезироваться больше. В большинстве случаев они являются временными и не требуют вмешательства. Однако если нарушения сна, эмоциональность, апатия, подавленность не исчезают, а лишь нарастают, ухудшая качество жизни, необходимо обратиться к специалисту — терапевту или эндокринологу, пройти лабораторную диагностику и другие назначенные им обследования. Базовый минимум вне зависимости от пола — скрининг щитовидной железы, — поделилась Малиновская.

Она посоветовала мужчинам при наличии жалоб сдать анализы на свободный тестостерон или пройти комплексное исследование. Женщинам, по словам врача, нужно пройти более широкий спектр исследований. Она пояснила, что он включает в себя анализы на пролактин и половые гормоны.

С приходом весны у мужчин чаще всего повышается уровень тестостерона, что может выражаться в росте активности и либидо. Однако при сбое адаптации возможны нежелательные эффекты: раздражительность, проблемы со сном и даже упадок сил. Реакция женского организма на приход весны сложнее. Увеличение светового дня стимулирует выработку фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), что приводит к более активному созреванию фолликулов в яичниках. В первой фазе цикла нередко повышается уровень эстрадиола, что обычно сопровождается улучшением настроения, состояния кожи и волос, приливом сил и повышением либидо, — добавила Малиновская.

Ранее врач Ольга Чиркова заявила, что весенняя хандра часто связана с перестройкой организма и переменами в природе. По ее словам, межсезонье — сложный период, когда хронические болезни могут обостряться.

врачи
советы
здоровье
болезни
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.