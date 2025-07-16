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16 июля 2025 в 20:12

Врач объяснил разницу между бактериальным и вирусным менингитом

Иммунолог Жемчугов назвал бактериальный менингит самым опасным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Менингококковая инфекция может быть двух видов — бактериальной и вирусной, рассказал aif.ru терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, наиболее опасным является бактериальный менингит — он приводит к развитию тяжелых осложнений.

Один — бактериальный менингит, это воспаление твердой мозговой оболочки. А есть еще вирусный, он менее опасный, там вирус передается чаще всего через воздух. Тот, который опасный, передается воздушно-капельным путем, при дыхании, — сказал Жемчугов.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, заражение бактериальным менингитом особенно часто происходит в местах массового скопления людей. Речь идет о закрытых помещениях и скученных коллективах, как среди взрослых, так и среди детей.

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, рост заболеваемости менингитом в России может быть связан с ухудшением эпидемиологической ситуации на Украине. Он отметил, что в этой европейской стране руководство совершенно не задумывается о вакцинации населения.

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