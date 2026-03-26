26 марта 2026 в 11:42

Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правильный домашний уход за зубами поможет сэкономить на их лечении, заявил «Газете.Ru» врач Шамиль Омаров. С этой же целью он посоветовал своевременно посещать стоматолога — минимум раз в полгода. По его мнению, вылечить что-то на ранней стадии всегда дешевле.

Визит к стоматологу необходим хотя бы раз в полгода. За это время на зубах успевают появиться налет и камень, а небольшие проблемы проще и дешевле убрать сразу. Например, лечение кариеса в Москве сейчас может стоить до 25 тыс. рублей, но если затянуть, через несколько месяцев или год сумма нередко увеличивается вдвое, — отметил Омаров.

Тем, кто хочет сэкономить на лечении зубов, лучше тщательнее изучать программы клиник. Нередко они предлагают скидки, рассрочку и другие льготные условия для постоянных клиентов. Помимо этого, можно вернуть часть потраченных денег с помощью налогового вычета. Он позволяет компенсировать 13% расходов на лечение.

Ранее стоматолог Александр Голант заявил, что даже один потерянный зуб может привести к нарушениям прикуса и положения зубного ряда, в том числе скученности и появлению щелей. Он отметил, что прежде всего это грозит смещением соседних зубов, которые начинают постепенно наклоняться в сторону образовавшегося промежутка.

