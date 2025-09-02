Вирусолог рассказал, кто может заразиться мышиной лихорадкой

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, называемая мышиной, может грозить жителям дачных поселков или загородных домов, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов. Он напомнил, что заразиться ею можно даже через поврежденную кожу.

Профилактика в этом случае — истребление грызунов, соблюдение санитарных норм. В зоне риска люди, у которых есть дачи, загородные дома и так далее. Вероятность заразиться есть там, где большое количество грызунов, где они контактируют с водой и могут приближаться к человеку, — пояснил он.

Ранее врач Василий Шуров заявил, что геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, как правило, можно распознать по сыпи в виде мелких кровотечений и повышенной температуре. Он предупредил, что в среднем через пять-шесть дней инфекция приводит к нарушению работы почек.