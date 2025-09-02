Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:41

Вирусолог рассказал, кто может заразиться мышиной лихорадкой

Вирусолог Викулов: мышиная лихорадка опасна для дачников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, называемая мышиной, может грозить жителям дачных поселков или загородных домов, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов. Он напомнил, что заразиться ею можно даже через поврежденную кожу.

Профилактика в этом случае — истребление грызунов, соблюдение санитарных норм. В зоне риска люди, у которых есть дачи, загородные дома и так далее. Вероятность заразиться есть там, где большое количество грызунов, где они контактируют с водой и могут приближаться к человеку, — пояснил он.

Ранее врач Василий Шуров заявил, что геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, как правило, можно распознать по сыпи в виде мелких кровотечений и повышенной температуре. Он предупредил, что в среднем через пять-шесть дней инфекция приводит к нарушению работы почек.

мыши
дачники
болезни
вирусологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатке прогнозируют активность афтершоков в течение года
Кулеба назвал предвыборным кошмаром размещение войск на Украине
Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.