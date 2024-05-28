Ученые нашли связь между татуировками и онкологией eClinicalMedicine: татуировки могут повысить риск развития лимфомы

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Наличие татуировок на теле может увеличить риск развития лимфомы, следует из исследования ученых Лундского университета в Швеции. При этом размер рисунка на коже не влияет на степень угрозы, сообщает eClinicalMedicine.

Специалисты провели анализ среди 11 905 человек. Они сравнили группу пациентов с диагнозом лимфома и контрольную группы без этого заболевания. В итоге было выявлено, что риск развития рака у людей с татуировками выше на 21%. Кроме того, количество татуировок и их размер не влияют на развитие болезни — по мнению ученых, даже небольшое изображение на теле может вызвать хроническое воспаление в организме, что впоследствии и приводит к образованию лимфомы.

Ранее онколог Руслан Басанов рассказал, что потливость, похудение без причины и воспаление лимфоузлов могут быть симптомами развития лимфомы. По его словам, признаком онкологии также может быть несбиваемая температура и сильный кожный зуд.

Он подчеркнул, что, как и все виды онкологических заболеваний, подтвердить лимфому может только врач по результатам лабораторного исследования. Однако тревожным сигналом считается то, что лимфоузлы одной зоны массово увеличиваются и в то же время становятся малоподвижными.