Онколог перечислил симптомы развития лимфомы Онколог Басанов: потливость по ночам может означать развитие лимфомы

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Потливость, похудение без причины и воспаление лимфоузлов могут быть симптомами развития лимфомы, рассказал в беседе с Lenta.ru онколог Руслан Басанов. По его словам, признаком онкологии также может быть несбиваемая температура и сильный кожный зуд.

Как и все виды рака, подтвердить лимфому может только врач по результатам лабораторного исследования, объяснил медик. Однако такой признак, как увеличенные лимфатические узлы могут указывать на развитие заболевания. Тревожным сигналом считается то, что лимфоузлы одной зоны массово увеличиваются и при этом становятся малоподвижными.

При обнаружении увеличенных лимфоузлов необходимо пройти УЗИ-обследование, во время которого специалист должен описать не только размер, но и строение лимфоузлов, — отметил врач.

Онколог подчеркнул, что если нельзя прощупать лимфоузлы, нужно обратить внимание на другие более скрытые симптомы, на слабость, беспричинное похудение, несбиваемую температуру и сильную потливость по ночам.

Ранее другой онколог, Елизавета Васильева, рассказала, что причинами развития рака поджелудочной железы могут стать панкреатит, злоупотребление алкоголем и сахарный диабет. По словам медика, к факторам риска также относится наследственность.