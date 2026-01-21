Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:48

Терапевт рассказала, зачем сдавать анализ на ВПЧ

Терапевт Тимощенко: ВПЧ может содержать онкогенные штаммы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вирус папилломы человека может содержать онкогенные штаммы, рассказала MIR24.TV терапевт Анастасия Тимощенко. Теперь анализ доступен россиянкам в рамках системы ОМС.

В настоящее время в мире насчитывается более 200 типов ВПЧ. Но наиболее опасными являются проонкогенные штаммы, то есть те, которые могут вызвать онкологические заболевания: рак шейки матки у женщин, рак полового члена у мужчин, а также онкологические заболевания локализации в глотке или анусе, — рассказала Тимощенко.

Терапевт подчеркнула, что выявление таких штаммов поможет определить и своевременно помочь пациенту при предраковом состоянии. По ее словам, факторами риска могут стать большое количество половых контактов без барьерной контрацепции, отсутствие вакцинации и ослабление иммунитета.

Ранее сообщалось, что анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по полису ОМС. Нововведение касается женщин в возрасте от 21 до 49 лет.

здоровье
ОМС
анализы
Россия
