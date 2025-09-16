Терапевт раскрыла неожиданный факт о роли цинка в организме

Нехватка цинка в организме способна провоцировать искажение вкуса и обоняния, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. По словам специалиста, ключевую роль в этом процессе играет цинксодержащий фермент, напрямую влияющий на работу рецепторов.

Интересный факт: цинк активно участвует в восприятии вкуса и запаха. Основной механизм связан с цинксодержащим ферментом карбоангидразой VI, который присутствует в слюнных железах и на поверхности вкусовых клеток. Этот фермент участвует в поддержании химического ионного баланса в микросреде рецепторов. Даже его умеренный дефицит способен приводить к изменению вкусовых ощущений или снижению аппетита. При этом после нормализации уровня цинка в организме вкусовые ощущения восстанавливаются довольно быстро — уже через несколько недель, — пояснила Лозикова.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что витамины способны вызывать патологические процессы при неправильной дозировке. По ее словам, важно соблюдать дозировки и принимать добавки только по назначению врача.