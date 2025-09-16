Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 10:38

Терапевт раскрыла неожиданный факт о роли цинка в организме

Терапевт Лозикова: нехватка цинка провоцирует искажение вкуса и обоняния

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нехватка цинка в организме способна провоцировать искажение вкуса и обоняния, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. По словам специалиста, ключевую роль в этом процессе играет цинксодержащий фермент, напрямую влияющий на работу рецепторов.

Интересный факт: цинк активно участвует в восприятии вкуса и запаха. Основной механизм связан с цинксодержащим ферментом карбоангидразой VI, который присутствует в слюнных железах и на поверхности вкусовых клеток. Этот фермент участвует в поддержании химического ионного баланса в микросреде рецепторов. Даже его умеренный дефицит способен приводить к изменению вкусовых ощущений или снижению аппетита. При этом после нормализации уровня цинка в организме вкусовые ощущения восстанавливаются довольно быстро — уже через несколько недель, — пояснила Лозикова.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что витамины способны вызывать патологические процессы при неправильной дозировке. По ее словам, важно соблюдать дозировки и принимать добавки только по назначению врача.

врачи
терапевты
здоровье
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскрыл условия принятия «трудных решений»
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.