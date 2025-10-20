Терапевт раскрыл опасность горячих напитков

Горячий напиток повреждает слизистую, заявил заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков. По его словам, переданным Lenta.ru, со временем это может привести к хроническим воспалительным процессам и развитию онкологии.

При температуре напитка выше 60-65 градусов происходит термическое повреждение слизистой. Это выражается не только в кратковременном ожоге и дискомфорте, но и в микротравмах, которые не всегда заметны. Постепенные регулярные повреждения могут приводить к хроническим воспалительным процессам, — сообщил Коньков.

Ранее маммолог Михаил Мазо заявил, что за 2025 год выявлено 73 тысячи новых случаев рака молочной железы. По его словам, текущий показатель не сильно отличается от предыдущих, но все же показывает небольшой рост.