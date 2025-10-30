Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 14:31

Стало известно о новых тенденциях в борьбе с ожирением в России

Препараты для похудения сократили число операций по уменьшению желудка в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Количество бариатрических операций в России демонстрирует устойчивую отрицательную динамику после нескольких лет стабильного роста, сообщает «Коммерсант». За 10 месяцев текущего года было проведено лишь 6700 хирургических вмешательств по уменьшению желудка, тогда как в 2023 году этот показатель достигал 9696 процедур.

Параллельно с сокращением операций отмечается резкий рост популярности медикаментозных методов коррекции веса. Согласно данным аналитической компании DSM Group, с января по август 2025 года объем продаж препаратов на основе семаглутида составил 3 млн упаковок на общую сумму 16,8 млрд рублей.

Как пояснил хирург Максим Буриков, многие пациенты отдают предпочтение фармакологическим методам лечения, надеясь на их эффективность. При этом специалист предупредил, что после прекращения курса медикаментозной терапии часто наблюдается возвращение к исходным показателям массы тела.

Для сохранения достигнутых результатов требуется либо продолжительный прием специальных препаратов, либо проведение хирургического вмешательства. Бариатрические операции обеспечивают более стабильный и долговременный эффект по сравнению с медикаментозной терапией.

Ранее певица Анна Семенович рассказала NEWS.ru, что не могла похудеть из-за инсулинорезистентности. Диагноз, который после обследований ей поставил врач, не давал возможности сбросить лишние килограммы, что бы она ни делала. В итоге певице пришлось использовать специальный препарат.

Россия
похудение
операции
препараты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.