Стало известно о новых тенденциях в борьбе с ожирением в России Препараты для похудения сократили число операций по уменьшению желудка в России

Количество бариатрических операций в России демонстрирует устойчивую отрицательную динамику после нескольких лет стабильного роста, сообщает «Коммерсант». За 10 месяцев текущего года было проведено лишь 6700 хирургических вмешательств по уменьшению желудка, тогда как в 2023 году этот показатель достигал 9696 процедур.

Параллельно с сокращением операций отмечается резкий рост популярности медикаментозных методов коррекции веса. Согласно данным аналитической компании DSM Group, с января по август 2025 года объем продаж препаратов на основе семаглутида составил 3 млн упаковок на общую сумму 16,8 млрд рублей.

Как пояснил хирург Максим Буриков, многие пациенты отдают предпочтение фармакологическим методам лечения, надеясь на их эффективность. При этом специалист предупредил, что после прекращения курса медикаментозной терапии часто наблюдается возвращение к исходным показателям массы тела.

Для сохранения достигнутых результатов требуется либо продолжительный прием специальных препаратов, либо проведение хирургического вмешательства. Бариатрические операции обеспечивают более стабильный и долговременный эффект по сравнению с медикаментозной терапией.

