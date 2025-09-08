Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 16:53

Стало известно, какой фактор повышает риск ранней смерти

JAMA: повышенное давление в детстве увеличивает риск сердечных заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышенное артериальное давление в детстве значительно увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте, выяснили ученые из Северо-Западного университета в Чикаго. В исследовании приняли участие почти 38 тыс. человек, передает JAMA.

Специалисты выяснили, что у детей, чье артериальное давление находится в верхних 10% нормы по возрасту и полу, вероятность преждевременной смерти на 40–50% выше по сравнению с остальными участниками исследования. Даже небольшие отклонения от нормы увеличивают риск неблагоприятных последствий на 13–18%.

Исследование показало, что люди, у которых в детстве было повышенное давление, чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами к 50 годам. Также оно указывает на важность регулярного контроля артериального давления у детей начиная с трех лет. Помимо этого, в материале подчеркивается значимость формирования здоровых привычек, что может снизить риски развития заболеваний во взрослом возрасте.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что генетика играет ключевую роль в долголетии, влияя на него на 60%. Он подчеркнул, что вероятность дожить до ста лет, если в семье есть долгожители, увеличивается в 17 раз.

США
ученые
сердечно-сосудистые заболевания
исследования
