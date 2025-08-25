Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 10:12

Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»

Сомнолог Бузунов: дыхательные практики могут способствовать быстрому засыпанию

Метод «морских котиков», который обрел популярность в Сети, действительно, может способствовать быстрому засыпанию, заявил «Москве 24» сомнолог Роман Бузунов. При этом он допустил такой эффект только при регулярной практике. Врач добавил, что эта методика известна достаточно давно.

Осознанно замедляя дыхание и удлиняя выдох, человек автоматически начинает успокаиваться. Плюс приходится считать, что тормозит эмоции и заставляет концентрироваться на настоящем. К этому подключается телесно-ориентированная терапия: надо следить, чтобы язык упирался в небо, что также помогает концентрации, — объяснил Бузунов.

Эксперт отметил, что метод «морских котиков» в течение двух-пяти минут позволяет стабилизировать работу нервной системы. Учитывая, что до 90% случаев бессонницы связаны со стрессом, этот подход демонстрирует эффективность. Однако его не следует рассматривать как мгновенное снотворное средство.

Ранее сомнолог София Черкасова посоветовала вставать по расписанию, чтобы избежать сонного паралича. По ее словам, это расстройство наблюдается у людей, которые просыпаются без будильника.

