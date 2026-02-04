Россиянам рассказали, какие продукты ускоряют старение кожи

Сладости, лимонады и другие продукты, содержащие скрытый сахар, могут ускорить старение кожи, рассказала врач-терапевт Оксана Хамицева. Сахар вызывает гликирование, повреждающее коллаген и эластин, что приводит к морщинам и ухудшает регенерацию кожи, передает Lenta.ru.

Старение кожи ускоряют сладости, лимонады и другие продукты со скрытым сахаром. Сахар запускает процесс гликирования, связывает волокна коллагена и эластина, ухудшая регенерацию кожи, приводя к появлению морщин, — поделилась эксперт.

Продукты, содержащие трансжиры, такие как маргарин, майонез, соусы, фастфуд и пирожные, также оказывают вредное воздействие. Они способствуют увеличению уровня холестерина в крови, что может привести к сужению сосудов и нарушению кровообращения в коже.

Хамицева подчеркнула, что употребление полуфабрикатов и переработанного мяса, включая колбасы и сосиски, может отрицательно сказываться на состоянии кожи. Эти продукты содержат сахар и пищевые добавки, негативно влияющие на сосуды и межклеточный коллаген эпидермиса.

Также ускоряет старение кожи кофе. Одна-две чашки напитка полезны, но избыток вызывает обезвоживание.

