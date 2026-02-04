Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 10:11

Россиянам рассказали, какие продукты ускоряют старение кожи

Врач Хамицева: скрытый сахар и фастфуд ускоряют старение кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сладости, лимонады и другие продукты, содержащие скрытый сахар, могут ускорить старение кожи, рассказала врач-терапевт Оксана Хамицева. Сахар вызывает гликирование, повреждающее коллаген и эластин, что приводит к морщинам и ухудшает регенерацию кожи, передает Lenta.ru.

Старение кожи ускоряют сладости, лимонады и другие продукты со скрытым сахаром. Сахар запускает процесс гликирования, связывает волокна коллагена и эластина, ухудшая регенерацию кожи, приводя к появлению морщин, — поделилась эксперт.

Продукты, содержащие трансжиры, такие как маргарин, майонез, соусы, фастфуд и пирожные, также оказывают вредное воздействие. Они способствуют увеличению уровня холестерина в крови, что может привести к сужению сосудов и нарушению кровообращения в коже.

Хамицева подчеркнула, что употребление полуфабрикатов и переработанного мяса, включая колбасы и сосиски, может отрицательно сказываться на состоянии кожи. Эти продукты содержат сахар и пищевые добавки, негативно влияющие на сосуды и межклеточный коллаген эпидермиса.

Также ускоряет старение кожи кофе. Одна-две чашки напитка полезны, но избыток вызывает обезвоживание.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова сообщила, что кислые овощи могут быть опасны для людей с панкреатитом. Она также порекомендовала сократить их употребление пациентам с заболеваниями ЖКТ.

здоровье
кожа
продукты
фастфуд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Брянской области
Алиев и Пашинян обсудили в Абу-Даби реализацию «Маршрута Трампа»
Скандальное задержание чиновников в Сергиевом Посаде попало на видео
В России появилась собственная вакцина от опасного вируса
Ветеринар объяснил, почему кошки так часто манипулируют людьми
Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка
Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»
Назван богатейший человек в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.