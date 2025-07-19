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19 июля 2025 в 06:15

Россиянам дали советы, как защититься от менингита

Врач Павлова: соблюдение мер гигиены защитит от заражения менингитом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соблюдение мер гигиены является защитой от заражения менингококковой инфекции, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова. Она добавила, что важно поддерживать высокий уровень иммунитета и контролировать течение хронических заболеваний.

Чтобы защититься от развития менингита важно больше заботиться об иммунитете и контролировать хронические заболевания, которые приводят к его снижению. Также важно соблюдать меры гигиены, чтобы не заразиться от носителя возбудителя. Сезон данного заболевания — осень и зима, как правило, но могут быть и исключения, — сказала Павлова.

По словам врача, важно вакцинироваться от менингита, что входит в обязательный календарь прививок. Кроме того, уточнила Павлова, возможна экстренная профилактика для контактных лиц в виде назначения антибиотиков. Она подчеркнула, что не следует заниматься самолечением и при появлении первых признаков обратиться ко врачу.

Ранее оториноларинголог Валерия Смирнова заявила, что воспаление верхнечелюстных пазух может привести к полисинуситу, среднему отиту и менингиту, а также развитию неврита. Она также предупредила, что гайморит чреват проблемами с нижними дыхательными путями.

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