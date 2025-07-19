Россиянам дали советы, как защититься от менингита

Соблюдение мер гигиены является защитой от заражения менингококковой инфекции, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова. Она добавила, что важно поддерживать высокий уровень иммунитета и контролировать течение хронических заболеваний.

Чтобы защититься от развития менингита важно больше заботиться об иммунитете и контролировать хронические заболевания, которые приводят к его снижению. Также важно соблюдать меры гигиены, чтобы не заразиться от носителя возбудителя. Сезон данного заболевания — осень и зима, как правило, но могут быть и исключения, — сказала Павлова.

По словам врача, важно вакцинироваться от менингита, что входит в обязательный календарь прививок. Кроме того, уточнила Павлова, возможна экстренная профилактика для контактных лиц в виде назначения антибиотиков. Она подчеркнула, что не следует заниматься самолечением и при появлении первых признаков обратиться ко врачу.

Ранее оториноларинголог Валерия Смирнова заявила, что воспаление верхнечелюстных пазух может привести к полисинуситу, среднему отиту и менингиту, а также развитию неврита. Она также предупредила, что гайморит чреват проблемами с нижними дыхательными путями.