Отоларинголог раскрыла неожиданный способ облегчить боль в горле Отоларинголог Вашкевич заявила, что горло можно лечить с помощью мороженого

Мороженое можно использовать при лечении боли в горле, заявила «Радио 1» отоларинголог Полина Вашкевич. Она отметила, что это лакомство может на время облегчить состояние человека, повысив ему настроение.

Холод, действительно, может временно оккупировать болевой синдром. Но самое главное — это положительные эмоции, — подчеркнула Вашкевич.

В частности, с помощью лакомства возможно немного снять отек в воспаленной слизистой оболочке. Врач отметила, что мороженое в особенности может помочь пациентам после удаления небных миндалин и аденоидов.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее посоветовала включать мороженое в суточный калораж, чтобы избежать появления лишних килограммов. Для поддержания стройной фигуры врач призвала следить за потребляемой порцией этого лакомства, а также заменить все напитки в рационе на обычную воду.